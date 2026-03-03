Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 361,88€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,87 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|350,00Euro
|-11,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|-6,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|-6,08 %
|-
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-36,46 %
|01.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.02.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|-3,31 %
|08.02.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+13,26 %
|09.02.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+13,26 %
|09.02.2026
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-36,46 %
|16.02.2026
|BERENBERG
|340,00CHF
|-6,08 %
|17.02.2026
