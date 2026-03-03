Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 361,88€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,87 %.