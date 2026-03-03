Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Pfandbriefbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Deutsche Pfandbriefbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Pfandbriefbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Pfandbriefbank Aktie beträgt 5,50€. Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,05 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Pfandbriefbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|4,00Euro
|+14,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00EUR
|+14,94 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|7,00EUR
|+101,15 %
|13.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|7,00EUR
|+101,15 %
|13.02.2026
-5,17 %
-9,34 %
-21,88 %
-27,00 %
-40,34 %
-65,03 %
-63,25 %
-63,64 %
-72,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte