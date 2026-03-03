Deutsche Pfandbriefbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Deutsche Pfandbriefbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Pfandbriefbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Pfandbriefbank Aktie beträgt 5,50€. Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,05 %.