Aktie kaufen oder verkaufen
SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 57,00€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,59 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|03.02.2026
|UBS
|48,00EUR
|-12,77 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+19,95 %
|03.02.2026
|BERENBERG
|57,00EUR
|+3,59 %
|10.02.2026
|UBS
|48,00EUR
|-12,77 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+19,95 %
|12.02.2026
-5,71 %
-5,19 %
+1,86 %
+11,58 %
+18,55 %
-21,54 %
-60,43 %
+265,38 %
+34,37 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte