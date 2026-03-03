SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 57,00€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,59 %.