SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 17,20€. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,73 %.