Aktie kaufen oder verkaufen
SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: SFC Energy AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 17,20€. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,73 %.
Analysten und Kursziele für die SFC Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|17,00Euro
|+16,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+9,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+9,51 %
|-
|BERENBERG
|17,00EUR
|+16,36 %
|24.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|20,00EUR
|+36,89 %
|25.02.2026
-4,10 %
+11,37 %
+3,42 %
+20,23 %
-22,46 %
-33,03 %
-48,52 %
+331,26 %
-43,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte