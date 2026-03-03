Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wolters Kluwer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 100,29€. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,83 %.