Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wolters Kluwer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 100,29€. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,83 %.
Analysten und Kursziele für die Wolters Kluwer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+46,41 %
|-
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+6,88 %
|20.02.2026
|BARCLAYS
|127,00EUR
|+85,94 %
|23.02.2026
|BARCLAYS
|127,00EUR
|+85,94 %
|25.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00EUR
|+46,41 %
|25.02.2026
|UBS
|75,00EUR
|+9,81 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|+46,41 %
|26.02.2026
+0,56 %
+14,11 %
-15,21 %
-23,44 %
-53,53 %
-39,17 %
+1,79 %
+97,69 %
+166,85 %
