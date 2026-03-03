Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 78,60€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,00 %.
Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|83,00Euro
|+8,77 %
|-
|JEFFERIES
|69,00EUR
|-9,58 %
|01.02.2026
|BERENBERG
|79,00EUR
|+3,53 %
|04.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|83,00EUR
|+8,77 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|79,00EUR
|+3,53 %
|26.02.2026
