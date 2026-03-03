Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 78,60€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,00 %.