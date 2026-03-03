Aktie kaufen oder verkaufen
Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 25,33€. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,71 %.
Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|34,00Euro
|+107,63 %
|-
|UBS
|12,00Euro
|-26,72 %
|-
|Berenberg Bank
|20,00Euro
|+22,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00EUR
|+34,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|+107,63 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|11.02.2026
|BARCLAYS
|23,00EUR
|+40,46 %
|11.02.2026
|UBS
|29,00EUR
|+77,10 %
|11.02.2026
|JPMORGAN
|46,00EUR
|+180,92 %
|11.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|+9,92 %
|12.02.2026
|BERENBERG
|20,00EUR
|+22,14 %
|13.02.2026
|UBS
|12,00EUR
|-26,72 %
|23.02.2026
|JEFFERIES
|34,00EUR
|+107,63 %
|30.01.2026
-5,91 %
-12,77 %
-37,23 %
-37,23 %
-80,17 %
-81,00 %
-81,42 %
-75,97 %
-64,93 %
