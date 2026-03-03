Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 25,33€. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,71 %.