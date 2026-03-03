Vidac Pharma präsentiert Fall von „Compassionate Use“ bei pädiatrischem Hirntumor auf dem Eilat-Symposium über pädiatrischen Krebs

London, UK, 3. März 2026 – Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen auf dem Eilat-Symposium über pädiatrischen Krebs Ergebnisse aus einem Fall von „Compassionate Use“ (Härtefallregelung) mit seinem führenden Wirkstoffkandidaten VDA-1102 vorgestellt hat.

Der Fall betraf ein vierjähriges Mädchen, bei dem ein rezidivierendes Ependymom diagnostiziert wurde und das vor einer dritten Gehirnoperation stand. Eine spezifische Formulierung von VDA-1102 wurde im Rahmen des „Compassionate Use“ vor der Operation verabreicht und nach der Operation einen Monat lang fortgesetzt, mit dem Ziel, den hyper-glykolytischen Stoffwechsel des Tumors zu stabilisieren und die Mikroumgebung des Tumors vor den anschließenden chirurgischen und strahlentherapeutischen Interventionen zu modulieren.

Die Behandlung bestand aus einer täglichen subkutanen Verabreichung in einer Dosis von etwa 10 mg/kg Körpergewicht. Die Patientin unterzog sich anschließend der Operation und der Strahlentherapie, die beide als erfolgreich gemeldet wurden.

Die auf dem Symposium präsentierten Daten deuteten auf eine Stabilisierung der Stoffwechselmarker, einschließlich der Laktat- und Laktatdehydrogenase-Werte (LDH), während der Behandlung hin. Die Analyse des entnommenen Tumorgewebes ergab messbare Spiegel von VDA-1102 (ca. 100 ng/g), und die Plasmaanalyse zeigte nachweisbare Spiegel der Verbindung für mehr als 12 Stunden nach der Verabreichung.

Die Patientin, die jetzt sechs Jahre alt ist, weist Berichten zufolge eine signifikant verbesserte Lebensqualität auf, ohne dass kognitive Beeinträchtigungen beobachtet wurden. Die auf der Konferenz geteilten Beobachtungen legten nahe, dass die metabolische Stabilisierung den gesamten therapeutischen Verlauf unterstützt haben könnte.

Während des Symposiums hob Prof. Cyril Cohen von der Bar-Ilan-Universität die biochemische Bedeutung der Hexokinase-2 (HK2) im Krebsstoffwechsel hervor und verstärkte damit die wachsende wissenschaftliche Anerkennung von HK2 als zentraler Treiber der Tumorprogression. Internationale Experten auf dem Treffen betonten die Bedeutung der gezielten Beeinflussung der Tumormikroumgebung, insbesondere bei Hirntumoren, wo eine anhaltend hyperglykämische Umgebung zur Krankheitsentwicklung und Therapieresistenz beiträgt.