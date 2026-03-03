JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Der Ergebnisausblick für 2026 bedeute für den Konsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent, schrieb David Hayes am Montagabend nach Eckdaten. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion und Diskussionen über das Wachstum der Kernmarke Nivea./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 96,48EUR auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

