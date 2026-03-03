JPMORGAN stuft Ferrari auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Montagabend seine Schätzungen nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Er lobte das starke Modellmix. Gegenwind beispielsweise von der Währungsseite könne der Konzern durch Effizienzsteigerung kompensieren./rob/ag/zb
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 308,3EUR auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
