Schwere Bombardierung erschüttern Teheran und Vororte
Für Sie zusammengefasst
- Teheran erneut bombardiert; Fenster zittern...
- Rund ein Dutzend Raketen traf Pardis am Rand.
- Videos zeigen graue Rauchschwaden über Alborz.
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut von schweren Bombardierungen erschüttert worden. Auch am Rand der östlichen Pendlerstadt Pardis schlugen rund ein Dutzend Raketen ein, wie iranische Medien berichteten. In den Hochhäusern der Neubaugebiete zitterten die Fenster, wie Bewohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Auf Videos in sozialen Medien waren graue Rauchschwaden über den Hügeln am Rand des Albors-Gebirges zu sehen./arb/DP/stk
