SMA Solar will 2026 wieder operativ Geld verdienen - Verlust in 2025
- SMA peilt Ebitda von 50–180 Mio. Euro an 2026.
- 2025: operativer Verlust 65,4Mio; Netto −181,1
- Umsatzziel 1,475–1,675 Mrd. Euro 2026 erwartet
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen Verlust wieder schwarze Zahlen im laufenden Jahr schreiben. Im laufenden Jahr wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage von vorläufigen Zahlen im hessischen Niestetal mitteilte. Analysten hatten hier zuletzt im Schnitt rund 139 Millionen Euro auf ihren Zetteln. 2025 machte der Wechselrichter-Hersteller auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 65,4 Millionen Euro, nach einem Minus von 16 Millionen Euro im Vorjahr.
Gründe für diese Entwicklung seien unter anderem Wertminderungen und Verschrottungen sowie Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Kosten für ein Sparprogramm inklusive eines Stellenabbaus. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 181,1 Millionen Euro. 2024 hatte das Unternehmen hier einen Verlust von 117,7 Millionen Euro ausgewiesen.
Der Umsatz soll im laufenden Jahr 1,475 Milliarden bis 1,675 Milliarden Euro erreichen. Im vergangenen Jahr schrumpften die Erlöse um 0,9 Prozent auf 1,516 Milliarden Euro. Analysten haben mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Das Unternehmen will seinen geprüften Konzernabschluss sowie den Geschäftsbericht am 26. März vorlegen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 29,18 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -10,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,89 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 999,36 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 39,00Euro was eine Bandbreite von +17,61 %/+27,41 % bedeutet.
Fluence ist ein sehr überbewertetes Unternehmen (ubs Research hat hier letzten Schub verpasst). Ob die eine Skalierung bzw. Internationalisierung hinbekommen noch eine offene Frage.
- Das Sentiment in dem Sektor hat sich deutlich verbessert. Andere Solarwerte sind auch (stark) gestiegen.
- Cidatel, einer der größten und aktivsten LV in der Aktie, deckt seit dem September Absturz kontinuierlich seine Position ein.
- Die Aktie ist generell scheinbar nicht sonderlich liquide. An den Tagen, an denen Citadel 0,1% gecovert hat, ist die Aktie 5% oder mehr gestiegen.
- Und dann die Chartsituation. Der Ausbruch über den starken Widerstand mit dem anschließenden Rücksetzer ist wie aus einem Charttechnik Lehrbuch. Ich weiß, dass nicht alle an Charttechnik glauben, aber hier dürften definitiv einige Momentumtrader in die Aktie gekommen sein.
Wie auch immer, der komplette Anstieg könnte morgen mit neuen Hiobsbotschaften pulverisiert werden.
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!: