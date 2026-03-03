Der Goldpreis befindet sich nach dem Ausbruch des militärischen Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran wieder auf dem Vormarsch. Nach einem kurzen Rücksetzer notiert das Edelmetall erneut in der Nähe von 5.400 USD je Feinunze – und Analysten sind sich einig: Das Allzeithoch bei 5.594,82 USD vom 29. Januar 2026 rückt gefährlich nah.

Eskalation im Nahen Osten befeuert Safe-Haven-Nachfrage

Der Auslöser des jüngsten Kursanstiegs liegt im Nahen Osten. Am 28. Februar 2026 begannen die USA und Israel mit koordinierten Luftschlägen auf iranische Ziele, bei denen auch der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei getötet wurde. Die geopolitische Schockwelle ließ Anleger in klassische Sicherheitswerte flüchten – mit unmittelbarer Wirkung auf den Goldmarkt.

Lesen Sie hier dne kompletten Artikel:

Goldpreis rast auf Allzeithoch zu: Trump warnt vor vierwöchigem Konflikt

