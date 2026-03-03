    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Goldpreis rast auf Allzeithoch zu: Trump warnt vor vierwöchigem Konflikt

    Nahost-Eskalation treibt Goldpreis wieder Richtung Rekordhoch

    Goldpreis - Goldpreis rast auf Allzeithoch zu: Trump warnt vor vierwöchigem Konflikt

    Der Goldpreis befindet sich nach dem Ausbruch des militärischen Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran wieder auf dem Vormarsch. Nach einem kurzen Rücksetzer notiert das Edelmetall erneut in der Nähe von 5.400 USD je Feinunze – und Analysten sind sich einig: Das Allzeithoch bei 5.594,82 USD vom 29. Januar 2026 rückt gefährlich nah.

    Eskalation im Nahen Osten befeuert Safe-Haven-Nachfrage

    Der Auslöser des jüngsten Kursanstiegs liegt im Nahen Osten. Am 28. Februar 2026 begannen die USA und Israel mit koordinierten Luftschlägen auf iranische Ziele, bei denen auch der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei getötet wurde. Die geopolitische Schockwelle ließ Anleger in klassische Sicherheitswerte flüchten – mit unmittelbarer Wirkung auf den Goldmarkt.

    Lesen Sie hier dne kompletten Artikel:

    Goldpreis rast auf Allzeithoch zu: Trump warnt vor vierwöchigem Konflikt

     

     

    Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Goldpreis rast auf Allzeithoch zu: Trump warnt vor vierwöchigem Konflikt Geopolitische Spannungen treiben Gold wieder nach oben: Nach kurzer Korrektur notiert das Edelmetall nahe 5.400 USD je Unze. Analysten sehen das Allzeithoch bei 5.594 USD in Reichweite, da Safe-Haven-Nachfrage, steigende Ölpreise und robuste Zentralbankkäufe den Markt stützen. Bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt, könnte Gold weiter zulegen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     