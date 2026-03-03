Jefferies hebt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel hoch auf 270 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 237,8 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +8,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 45,01 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +6,13 %/+27,36 % bedeutet.