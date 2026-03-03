ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel hoch auf 270 Euro
- Jefferies hebt Kursziel von 240 auf 270 Euro!!
- DB als gute Absicherung bei hoher Volatilität!
- Allfunds-Deal wird wohl durchgewinkt; positiv!
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 237,8 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +8,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 45,01 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +6,13 %/+27,36 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 270 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Boerse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Heute hier mit dem nächsten Call rein und den roten Tag hierzu heute genutzt. Ich erwarte in den kommenden Tagen weiter steigende Kurse.
Deutsche Börse 2025: Rekordumsatz von 5,2 Mrd. Euro
EBITDA steigt um 3% auf 3,5 Mrd. Euro, Gewinn wächst
Dividende erhöht auf 4,20 Euro, Prognose bestätigt
Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 500 Mio. €