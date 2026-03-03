JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 96,49 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -14,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,87 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -2,64 %/+39,55 % bedeutet.