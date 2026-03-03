ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro
- JPMorgan hält Beiersdorf 'Overweight' 125€ neu
- 2025-Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen (OK.)
- Ausblick 2026 wirkt etwas mau für Beiersdorf .
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 96,49 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -14,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,87 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -2,64 %/+39,55 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 125 Euro
