Plug Power reagiert mit Kurssprung auf starke Umsatzentwicklung

Der Wasserstoffspezialist Plug Power hat mit seinen Q4-Quartalszahlen und Gesamtjahreszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit eine Kursrallye ausgelöst. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 8,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen geringeren Verlust und höhere Umsätze als prognostiziert gemeldet hatte.

Für das vierte Quartal 2025 meldete Plug Power einen bereinigten Verlust von 6 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 225,2 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet mit einem Verlust von 10 Cent je Aktie bei Erlösen von 217 Millionen US-Dollar gerechnet.

Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 1,48 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 192 Millionen US-Dollar verbucht.

Starkes Umsatzwachstum im Gesamtjahr

Im Gesamtjahr 2025 steigerte Plug Power den Umsatz um 12,9 Prozent auf rund 710 Millionen US-Dollar. Allein im vierten Quartal wuchs der Erlös um 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und um 27,2 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025. Treiber waren höhere Verkaufsvolumina bei Ausrüstungen sowie eine anhaltend starke Nachfrage in den Kernmärkten.

Für 2026 erwartet die Wall Street Umsätze von etwa 852 Millionen US-Dollar bei einem Ebitda-Verlust von rund 226 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal 2026 wird ein Ebitda-Fehlbetrag von etwa 40 Millionen US-Dollar prognostiziert. Analysten rechnen erst 2028 mit einem positiven Ebitda. Für dieses Jahr werden Erlöse von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar erwartet.

Das Management bekräftigte, bis zum vierten Quartal 2026 ein positives Ebitda erreichen zu wollen.

Margen drehen ins Positive

Ein zentrales Signal für Investoren: Plug Power erzielte im vierten Quartal 2025 einen positiven Bruttogewinn von 5,5 Millionen US-Dollar, entsprechend einer Bruttomarge von 2,4 Prozent. Im Vorjahresquartal hatte die Bruttomarge noch bei minus 122,5 Prozent gelegen.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen inzwischen eine nachhaltige operative Profitabilität im Bereich Material-Handling-Services erreicht – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Gesamtprofitabilität.

Liquidität gesichert

Zum Jahresende 2025 verfügte Plug Power über 368,5 Millionen US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln. Der operative Cash-Abfluss lag im Gesamtjahr bei 535,8 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von mehr als 26,5 Prozent gegenüber 2024, als noch 728,6 Millionen US-Dollar verbraucht wurden.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen eine Vereinbarung zur Monetarisierung von Vermögenswerten an, die mehr als 275 Millionen US-Dollar einbringen soll. Die Transaktionen stehen im Zusammenhang mit dem Ausbau von US-Rechenzentrumsinfrastruktur und sollen bis spätestens zur ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde im vierten Quartal die Verschuldung restrukturiert, was künftige Zinsaufwendungen senken und die finanzielle Flexibilität erhöhen soll.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,12 % und einem Kurs von 1,669EUR auf Tradegate (03. März 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.





Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind Jetzt Report kostenlos herunterladen!