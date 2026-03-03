Gerresheimer, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Battalion Oil Corporation
|+98,00 %
|Öl/Gas
|🥈
|Venture Global Registered (A)
|+8,83 %
|Öl/Gas
|🥉
|Cheniere Energy
|+7,93 %
|Öl/Gas
|🟥
|Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
|-10,27 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|SMA Solar Technology
|-10,94 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Sumitomo Pharma
|-15,45 %
|Pharmaindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Plug Power
|Erneuerbare Energien
|🥈
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥉
|Volatus Aerospace
|Verkehr
|Xiaomi
|Hardware
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|ST George Mining
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|156
|Gesundheitswesen
|🥈
|Almonty Industries
|146
|Rohstoffe
|🥉
|Silber
|90
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|64
|Pharmaindustrie
|Rheinmetall
|47
|Maschinenbau
|Occidental Petroleum
|43
|Öl/Gas
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: +402,87 %
Platz 1
Venture Global Registered (A)
Wochenperformance: +31,51 %
Platz 2
Cheniere Energy
Wochenperformance: +22,07 %
Platz 3
Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
Wochenperformance: -6,48 %
Platz 4
SMA Solar Technology
Wochenperformance: -10,48 %
Platz 5
Sumitomo Pharma
Wochenperformance: -15,45 %
Platz 6
Plug Power
Wochenperformance: +5,13 %
Platz 7
European Lithium
Wochenperformance: +7,97 %
Platz 8
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +26,90 %
Platz 9
Xiaomi
Wochenperformance: -10,42 %
Platz 10
Santacruz Silver Mining
Wochenperformance: -6,54 %
Platz 11
ST George Mining
Wochenperformance: +8,81 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -12,77 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +34,70 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: -5,95 %
Platz 15
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -5,52 %
Platz 16
Rheinmetall
Wochenperformance: -4,18 %
Platz 17
Occidental Petroleum
Wochenperformance: +6,71 %
Platz 18
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte