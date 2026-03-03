Chevron mit Zieleinlauf!

Nach der sehr kräftigen Rallye der vergangenen Wochen könnte nun eine Phase der Konsolidierung folgen – also eine Art Verschnaufpause, in der sich der Kurs stabilisiert oder etwas zurücksetzt. Eine weitere Aufwärtsbewegung, eine sogenannte fünfte Kaufwelle, ist jedoch nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich wäre sie allerdings erst nach einer kurzen Pause.

Die Chevron-Aktie hatte bereits Mitte Januar ein wichtiges charttechnisches Signal geliefert: Mit dem Sprung über 162,00 US-Dollar wurde ein seit 2022 bestehender Abwärtstrend überwunden. Damit entstand ein größeres Kaufsignal. Als mittelfristiges Ziel galten die früheren Hochs aus dem Jahr 2022 im Bereich zwischen 187,81 und 189,68 US-Dollar. Genau diese Zone hat die Aktie inzwischen erreicht.

Kurzfristige Rücksetzer sind vom aktuellen Niveau aus bis 182,32 US-Dollar und darunter bis in den Bereich von 173,25 US-Dollar denkbar. Diese Kursbereiche könnten sich für Anleger, die auf weiter steigende Kurse setzen möchten, als interessante Einstiegsgelegenheiten erweisen.

Sollte die Aktie hingegen ohne größere Pause weiter steigen und dies durch einen klaren Wochenschlusskurs bestätigen, könnte sich zusätzliches Potenzial bis 212,51 US-Dollar eröffnen. Dieses Ziel bleibt auch dann erreichbar, wenn zuvor eine Konsolidierung stattfindet.

Bereits investierte Anleger sollten ihre Positionen nun enger absichern, also Stop-Loss-Marken nachziehen, oder zumindest einen Teil der Gewinne mitnehmen, um sich gegen mögliche Rückschläge zu schützen.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7Q8M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,04 - 2,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 165,0922 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 165,0922 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 188,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,84 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ2JZT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,33 - 2,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 216,0271 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 216,0271 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 188,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,87 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

