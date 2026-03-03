Zielzone naht!

Eine mögliche zwischenzeitliche Erholung könnte daher genutzt werden, um neue Positionen auf der Verkäuferseite aufzubauen. Erst wenn das Kursziel bei 284,09 US-Dollar erreicht ist, dürfte sich die Chance auf eine größere, mehrere Wochen anhaltende Erholung erhöhen. Bis dahin bleiben die Abwärtsrisiken auf Wochenbasis bestehen.

Bereits zum Jahreswechsel 2025/2026 hatte die Aktie ein charttechnisches Warnsignal ausgelöst. Damals wurde eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) nach unten durchbrochen – konkret unter der Marke von 335,00 US-Dollar. Dieses Signal deutete auf weiter fallende Kurse hin und aktivierte ein mittelfristiges Kursziel bei 284,09 US-Dollar. Rund die Hälfte dieses Weges hat die Aktie inzwischen zurückgelegt.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal für die Bären, wenn die Aktie im Bereich von 323,46 US-Dollar wieder nach unten dreht. Sollte der Kurs hingegen über 350,00 US-Dollar steigen, würde ein schneller Test der bisherigen Rekordstände bei 387,49 US-Dollar wahrscheinlich.

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 300,00 US-Dollar

Kursziel : 284,09 US-Dollar

Renditechance via DU8BQ7 : 50 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7TT9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,18 - 4,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 260,8096 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 260,8096 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 309,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8BQ7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,39 - 4,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 359,9718 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 359,9718 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 309,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 284,09 US-Dollar Hebel: 6,03 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.