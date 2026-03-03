Bärenattacke Silber fällt auf 85,06 USD

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kriegslage belastet Nachfrage und könnte Minen-Kosten treiben; andere sehen Unterbewertung durch Gold/Silber-Ratio 35:1 (Fairwert ca. 150 USD). Verteidigungsindustrie treibt Nachfrage; Miner liefern spotunabhängige Cashflows. In den letzten 14 Tagen war der Trend volatil, kein klares Signal.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 30,67035USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 85,06USD ein Wert von 27.733,9USD geworden – ein Gewinn von +177,34 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.