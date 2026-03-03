RuggON präsentiert robuste, zuverlässige und widerstandsfähige missionskritische Lösungen auf der Embedded World 2026

NÜRNBERG, Deutschland, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- RuggON, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, wird an der Embedded World 2026 teilnehmen, die vom 10. bis 12. März 2026 im Messezentrum Nürnberg stattfindet. Besucher sind herzlich eingeladen, die missionskritischen robusten Lösungen von RuggON in Halle 3, Stand 370, zu erleben.

Auf der Veranstaltung wird RuggON robuste, zuverlässige und widerstandsfähige Lösungen vorstellen, die missionskritische Vorgänge in wichtigen industriellen Anwendungen unterstützen und durch drei spezielle Anwendungsbereiche eine konsistente Leistung und zuverlässige Konnektivität gewährleisten.

Logistik & Flottenbetrieb

RuggON wird robuste Tablets und fahrzeugmontierte Computer für Logistikflotten vorstellen, die in abgelegenen und hochmobilen Umgebungen eingesetzt werden. Durch die Integration von robuster Hardware, Satellitenkonnektivität und Edge-KI ermöglichen diese Lösungen einen zuverlässigen Datenfluss, Echtzeit-Sicherheitsüberwachung und einen ausfallsicheren Flottenbetrieb.

Inspektions- und Sicherheitsanwendungen

RuggON wird robuste mobile Geräte und Bodenkontrollsysteme präsentieren, die den präzisen Drohnenbetrieb und die Fernüberwachung unterstützen. Diese Plattformen bieten zuverlässige Steuerung und robuste Kommunikation für Missionen, die an gefährlichen oder schwer erreichbaren Orten durchgeführt werden.

Hafen- und Schifffahrtsbetrieb

Für Hafen- und Meeresumgebungen sind die robusten Plattformen von RuggON so konzipiert, dass sie Salz, Vibrationen und extremen Wetterbedingungen standhalten und eine zuverlässige Mensch-Maschine-Interaktion sowie einen unterbrechungsfreien 24/7-Terminalbetrieb ermöglichen.

„Da Branchen zunehmend auf ständig verbundene Systeme angewiesen sind, entwickelt sich die Definition von missionskritisch weiter", erklärte Paul Hsieh, CEO von Ubiqconn Technology und RuggON.

„Unser Engagement besteht darin, robuste Plattformen zu entwickeln, die als Rückgrat industrieller Abläufe dienen und Sicherheit, Effizienz und Betriebskontinuität in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt gewährleisten."

Besucher werden gebeten, sich vorab zu registrieren und während der Embedded World 2026 einen Termin für ein Treffen mit dem Team von RuggON vor Ort zu vereinbaren, um über missionskritische Anwendungen zu sprechen.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.ruggon.com/en/event/info/embedded-world-2026

Informationen zu RuggON

RuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ubiqconn, um Innovationen voranzutreiben sowie auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IIoT) zu expandieren, und nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung, um die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Entwicklungsteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und höchster Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggON ist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei ist das Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

