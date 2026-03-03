    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler
    Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Jobabbau sorgt für rote Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 22,5-24,5 Mrd€ EBIT-Marge 3,5-5,5% 2026
    • Umsatz -3,4% auf 23,5 Mrd€, Ebit 936 Mio, 4,0%
    • Konzernverlust 424 Mio, Umbaukosten,Div. 0,30€
    Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Jobabbau sorgt für rote Zahlen
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Zulieferer Schaeffler blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Vorsicht in das neue Jahr. Der Vorstand peilt bei einem geplanten Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern (ber Ebit-Marge) von 3,5 bis 5,5 Prozent an, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Analysten rechneten bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen. Vergangenes Jahr ging der Umsatz um vergleichbar 3,4 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zurück. Beim operativen Ergebnis konnte Schaeffler dagegen auch dank des Sparkurses um 11,1 Prozent auf 936 Millionen Euro zulegen, die Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 4,0 Prozent an. Im vierten Quartal schnitt Schaeffler damit aber schwächer ab als von Fachleuten gedacht.

    Unter dem Strich sorgten 2025 hohe Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau mit Stellenstreichungen erneut für rote Zahlen, der Konzernverlust belief sich auf 424 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler wegen der Übernahme von Vitesco noch einen höheren Verlust von 632 Millionen Euro ausgewiesen. Die Dividende soll jedoch dank eines verbesserten Finanzmittelzuflusses um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen./men/mis

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Jobabbau sorgt für rote Zahlen Der Zulieferer Schaeffler blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Vorsicht in das neue Jahr.
