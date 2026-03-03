Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Jobabbau sorgt für rote Zahlen
- Umsatz 22,5-24,5 Mrd€ EBIT-Marge 3,5-5,5% 2026
- Umsatz -3,4% auf 23,5 Mrd€, Ebit 936 Mio, 4,0%
- Konzernverlust 424 Mio, Umbaukosten,Div. 0,30€
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Zulieferer Schaeffler blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Vorsicht in das neue Jahr. Der Vorstand peilt bei einem geplanten Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern (ber Ebit-Marge) von 3,5 bis 5,5 Prozent an, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Analysten rechneten bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen. Vergangenes Jahr ging der Umsatz um vergleichbar 3,4 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zurück. Beim operativen Ergebnis konnte Schaeffler dagegen auch dank des Sparkurses um 11,1 Prozent auf 936 Millionen Euro zulegen, die Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 4,0 Prozent an. Im vierten Quartal schnitt Schaeffler damit aber schwächer ab als von Fachleuten gedacht.
Unter dem Strich sorgten 2025 hohe Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau mit Stellenstreichungen erneut für rote Zahlen, der Konzernverlust belief sich auf 424 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler wegen der Übernahme von Vitesco noch einen höheren Verlust von 632 Millionen Euro ausgewiesen. Die Dividende soll jedoch dank eines verbesserten Finanzmittelzuflusses um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 17.685 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -11,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +15,14 %/+3,63 % bedeutet.
Gegen die Markttendenz gegen die Analysten… einer der wenigen Werte, der in meinem Depot heute für Freude sorgt…
Moin ich finde es ziemlich erstaunlich dass Institute wie UBS Analysen rausgeben obwohl sie am preclose nicht geladen waren, dass keiner der großen meinungsbildenden Websites die uns zu kaufen oder verkaufen animieren möchten, mit keinem Wort die Bank of America Analyse mit KZ 13,00euro zitiert.
Christoph Laskawi, Deutsche Bank
Vielleicht haben wir Glück und die Korrektur prallt an der 38 Tage Linie ab.