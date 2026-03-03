JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 7,238 auf Tradegate (03. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -10,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,96 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +26,51 %/+26,51 % bedeutet.