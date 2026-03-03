    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod schaute sich am Montagabend an, wie europäische Hotelaktien in der Vergangenheit auf geopolitische Instabilität reagiert haben. Tui sei dabei vergleichsweise schwach gewesen, gefolgt von Accor. Interconti Hotels sieht sie als vergleichsweise defensiv. Das Ausmaß der Kurskorrektur hänge entscheidend von der Länge und Schwere des Iran-Kriegs ab. Tui habe den größten Umsatzanteil im Nahen Osten, wenn auch schwerpunktmäßig in der Türkei und in Ägypten. Bei einem Monat Dauer des Konflikts wäre der Umsatzverlust ziemlich gering. Fundamental sieht Weingrod eigentlich bei allen drei Aktien Bewertungsspielraum./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 7,238 auf Tradegate (03. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 13,50 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Bewertungen der TUI‑Aktie: Diskussionen über kurzfristige Abverkäufe wegen geopolitischer Vorfälle (festsitzende Schiffe, höhere Kosten), mögliche weitere Kursverluste bis in den Bereich 6,x €, aber auch Kaufargumente für langfristiges Nachkaufen aufgrund eines niedrigen KGV (5–6 für 2026) und Unterbewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
