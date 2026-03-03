ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
- Jefferies belässt Beiersdorf auf Hold Ziel 92€
- Ergebnisausblick 2026 erfordert ca. 5% Konsens.
- Erwartet schwache Kursreaktion, Nivea-Wachstum fraglich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Der Ergebnisausblick für 2026 bedeute für den Konsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent, schrieb David Hayes am Montagabend nach Eckdaten. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion und Diskussionen über das Wachstum der Kernmarke Nivea./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 95,16 auf Tradegate (03. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -14,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,87 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -3,33 %/+38,56 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 92 Euro
