    Von Guben nach Red Rock

    Rock Tech und Siemens schließen strategische Partnerschaft zur Übertragung bewährter deutscher Lithium-Konverter-Expertise auf Kanadas nächstes strategisches Lithium-Konverter-Projekt

    Von Guben nach Red Rock - Rock Tech und Siemens schließen strategische Partnerschaft zur Übertragung bewährter deutscher Lithium-Konverter-Expertise auf Kanadas nächstes strategisches Lithium-Konverter-Projekt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Von Guben nach Red Rock: Rock Tech und Siemens schließen strategische Partnerschaft zur Übertragung bewährter deutscher Lithium-Konverter-Expertise auf Kanadas nächstes strategisches Lithium-Konverter-Projekt im Rahmen der G7-Kooperation für kritische Rohstoffe

     

    -          Deutsche Lithium-Konverter-Expertise für Kanada: Auf der Grundlage der in Guben entwickelten Blaupause und in Zusammenarbeit mit Siemens wird der Red Rock Konverter die Zukunft digital gestützter Lithium-Konverteranlagen definieren.

    -          Mehrstufige strategische Partnerschaft: Die Kooperation umfasst die Integration der Digital-Twin-Technologie von Siemens sowie die Evaluierung weiterer Siemens-Lösungen, -Dienstleistungen und -Engineering-Unterstützung mit dem Ziel, Red Rock als Blaupause für künftige Konverter in Kanada und verbündeten Märkten zu positionieren.

    -          Red Rock als strategischer Beitrag zur G7-Lieferketten-Kooperation für kritische Rohstoffe: Die Partnerschaft stärkt die deutsch-kanadische Zusammenarbeit im Rahmen der G7-Agenda für kritische Rohstoffe und positioniert Red Rock als Referenzprojekt für eine resiliente, nachhaltige und skalierbare Lithiumkonvertierung.

     

    Toronto, Kanada, 2. März 2026 – Rock Tech Lithium Inc. (Rock Tech) und Siemens Canada Ltd. (Siemens) geben bekannt, dass sie ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet haben, das die Grundlage für eine langfristige, mehrstufige strategische Partnerschaft zum Aufbau moderner Lithium-Konverterkapazitäten bildet. Die Unterzeichnung fand im Rahmen des Canadian Critical Minerals Forums statt, das von Natural Resources Canada (NRCan) während der Prospectors and Developers Association of Canada Trade Show and Convention (PDAC) ausgerichtet wurde – der weltweit führenden Konferenz für die Bergbau- und Rohstoffindustrie. Im Kern der Partnerschaft steht der Einsatz modernster Digitalisierungstechnologie von Siemens – insbesondere Digital-Twin-Lösungen – für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb des geplanten Lithium-Konverters von Rock Tech in Red Rock, Ontario.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
