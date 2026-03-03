BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Die Hamburger hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Callum Elliott am Montagabend. Um den Ausblick werde es aber Diskussionen geben, ob er konservativ angesetzt oder schlicht enttäuschend sei./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 95,02EUR auf Tradegate (03. März 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 129

Kursziel alt: 129

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

