    Airline-Aktien brechen ein

    Nahostkonflikt trifft Urlaub: Reisebranche am Wendepunkt?

    Der Nahostkonflikt ändert das Verhalten der deutschen Urlauber. Warum diese jetzt mehr auf Beratung und Sicherheit setzen.

    Laut Branchenvertretern ist die Reiselust trotz des Konflikts im Nahen Osten ungebrochen. Cristoph Debus, CEO vom Reisekonzern Dertour sagte dazu: "Die jüngste Eskalation im Nahen Osten zeigt: Wir leben in einer zunehmend instabilen Welt. Trotz geopolitischer Krisen, Klimarisiken und fortschreitender Digitalisierung ist die Sehnsucht nach Urlaub ungebrochen."

    Albin Loidl, DRV-Präsident (Der Deutsche Reiseverband) äußerte sich mit Sicht auf den Nahostkonflikt besorgt: "Für unsere Branche hat die Sicherheit der Reisenden und unserer Partner vor Ort stets oberste Priorität." Loidl sagte ergänzend dazu: "Gerade in unsicheren Zeiten verlassen sich die Deutschen bei der Urlaubsplanung auf Verlässlichkeit und Sicherheit."

    Der Reisekonzern Dertour beobachtet bei den Reisenden einen stärkeren Beratungsbedarf. "Kunden suchen verstärkt nach Informationen zur Lage vor Ort. Der Wert eines Reiseveranstalters wird in solchen Situationen besonders deutlich, da wir Sicherheit und persönliche Kontakte bieten", so Debus. Der Trend zu frühzeitigen Buchungen setzt sich angesichts des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses fort, wie die dpa berichtet.. Nach Informationen des Deutschen Reiseverbands Türkei das beliebteste Sommerreiseziel, gefolgt von Spanien, Griechenland und Ägypten. 

    Die Zahl der deutschen Reisenden in die USA ging im vergangenen Jahr um 11,3 Prozent zurück. Eine von den USA vorgeschlagene Visagebühr von 250 US-Dollar und die Prüfung von Social-Media-Konten verlangsamen das Reisen und stellen USAs Gastfreundschaft in Frage. Trotz alledem bleiben die USA laut DRV das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen. 

    Der Reiseveranstalter TUI erklärt, dass einige Kunden die politische Entwicklung oder die Einreiseformalitäten abwartend beobachten. Andere Kunden weichen deshalb auf alternative Fernreiseziele wie Japan, Kanada oder Südamerika aus, wie ein TUI-Sprecher sagt.

    Die Aktie von TUI ist am Dienstag zu Handelsbeginn 5,22 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 7,05 Euro. Die Lufthansa-Aktie ist 3,30 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet hier 8,39 Euro.

