    AKTIE IM FOKUS

    Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Tradegate: Aktien minus fast 8%, unter 100€ dpa
    • 2026: Umsatz flach, EBIT leicht unter Vorjahr.
    • Analysten: Ausblick enttäuscht, Korrektur 3-5%
    AKTIE IM FOKUS - Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick
    Foto: Beiersdorf AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Beiersdorf müssen sich Anleger am Dienstag in einem weiterhin vom Iran-Krieg geprägten Umfeld auf besonders hohe Kursverluste einstellen. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, weil der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern für das laufende Jahr kaum mit Wachstum plant. Erstmals seit einem Monat dürften die Aktien wieder unter die 100-Euro-Marke sacken.

    2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte Beiersdorf am Vorabend mit. Callum Elliott von Bernstein Research schrieb, um den Ausblick werde es Diskussionen geben, ob er konservativ oder schlicht enttäuschend sei.

    Cedric Besnard von der Citigroup nannte als Gründe eine schwierige Marktlage und eine damit einhergehende Neuausrichtung der Hautpflege-Kernmarke Nivea. Den Korrekturbedarf beim Analystenkonsens bezifferte er auf drei bis vier Prozent, während David Hayes von Jefferies diesen bei etwa fünf Prozent sieht./tih/mis

    Beiersdorf

    -4,51 %
    -14,31 %
    -6,45 %
    +5,86 %
    -27,25 %
    -14,94 %
    +14,53 %
    +20,61 %
    +3.024,16 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 95,14 auf Tradegate (03. März 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -14,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,87 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -3,33 %/+38,56 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
