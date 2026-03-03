    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Reisebranche

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Müssen die Gäste in der Region nun beruhigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Austausch mit Gestrandeten, beruhigen, klar jetzt!
    • Wirtschaft leidet: Drehkreuze weg, Kosten steigen!
    • Steigende Kosten (Öl, Beratung); ITB mit Ausfällen
    Reisebranche - Müssen die Gäste in der Region nun beruhigen
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Für die Reiseveranstalter kommt es angesichts des Kriegs im Nahen Osten auf einen Austausch mit gestrandeten Touristen vor Ort an. "Es geht darum, die Gäste zu beruhigen, Sachlichkeit, transparente Kommunikation mit ihnen zu haben, damit eben keine Panik ausbricht", sagte Anke Budde, Präsidentin der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen, im RBB-Inforadio. Derzeit werde ein großer Aufwand betrieben, um Flugzeuge in die betroffene Region zu schicken und Reisende wieder nach Hause zu holen.

    Der Krieg verschärfe für die Branche auch die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, betonte Budde. "Sicherlich wird uns das wirtschaftlich, finanziell treffen, weil wird jetzt auf absehbare Zeit ein wichtiges Drehkreuz möglicherweise wegfallen wird", sagte die Verbandschefin mit Blick auf die Flughäfen in Dubai und Doha. "Es herrscht eine große Unsicherheit."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    6,37€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 8,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,26€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 8,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Höhere Ölpreise könnten sich auswirken

    Die Lage könnte sich auch auf künftige Reisekosten auswirken. Zwar setze die Branche alles daran, Reisen weiterhin für jeden erschwinglich zu halten. Doch es sei mit steigenden Kosten für die Unternehmen aufgrund von höheren Ölpreisen und einem gestiegenen Beratungsaufwand zu rechnen.

    Das Thema dürfte auch die diesjährige Tourismusmesse ITB in Berlin prägen. Viele internationale Besucherinnen und Besucher der Fachmesse können derzeit nicht anreisen, weil am BER keine Flieger aus dem Nahen Osten landen. Israel hat seine Teilnahme bereits abgesagt, ebenso die Fluggesellschaft Emirates./maa/DP/mis

    TUI

    -4,11 %
    -10,20 %
    -22,96 %
    -12,29 %
    +4,12 %
    -21,02 %
    -68,57 %
    -81,11 %
    +7,31 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 7,238 auf Tradegate (03. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -10,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +26,16 %/+26,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Bewertungen der TUI‑Aktie: Diskussionen über kurzfristige Abverkäufe wegen geopolitischer Vorfälle (festsitzende Schiffe, höhere Kosten), mögliche weitere Kursverluste bis in den Bereich 6,x €, aber auch Kaufargumente für langfristiges Nachkaufen aufgrund eines niedrigen KGV (5–6 für 2026) und Unterbewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Reisebranche Müssen die Gäste in der Region nun beruhigen Für die Reiseveranstalter kommt es angesichts des Kriegs im Nahen Osten auf einen Austausch mit gestrandeten Touristen vor Ort an. "Es geht darum, die Gäste zu beruhigen, Sachlichkeit, transparente Kommunikation mit ihnen zu haben, damit eben keine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     