AKTIE IM FOKUS
SMA Solar schwach - Jefferies: Breite Zielspanne verunsichert
- SMA-Aktien vorbörslich -3% auf ~29€ und Tief!!
- 2026 EBITDA 50–180M, Mittel 115M unter 139M...
- Jefferies: breite Spanne verunsichert Anleger.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SMA Solar dürften am Dienstag die Verluste vom Wochenauftakt ausweiten. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr belastete die Papiere vorbörslich. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs um rund 3 Prozent auf knapp 29 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit droht ein Tief seit Mitte November.
Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen hat für 2026 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Mittelwert dieses Zielkorridors liegt mit 115 Millionen Euro deutlich unter der Konsensschätzung von 139 Millionen Euro.
Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Einschätzung von einer "ungewöhnlich breiten Zielspanne" für 2026. Das habe ihn etwas irritiert. Der Mittelwert der Spanne für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege um 17 Prozent unter der Konsensschätzung. Das könne auf kurze Sicht für Verunsicherung unter den Anlegern sorgen./bek/zb
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,25 % und einem Kurs von 29,04 auf Tradegate (03. März 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -10,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,27 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 999,36 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 39,00Euro was eine Bandbreite von +16,13 %/+25,81 % bedeutet.
Fluence ist ein sehr überbewertetes Unternehmen (ubs Research hat hier letzten Schub verpasst). Ob die eine Skalierung bzw. Internationalisierung hinbekommen noch eine offene Frage.
- Das Sentiment in dem Sektor hat sich deutlich verbessert. Andere Solarwerte sind auch (stark) gestiegen.
- Cidatel, einer der größten und aktivsten LV in der Aktie, deckt seit dem September Absturz kontinuierlich seine Position ein.
- Die Aktie ist generell scheinbar nicht sonderlich liquide. An den Tagen, an denen Citadel 0,1% gecovert hat, ist die Aktie 5% oder mehr gestiegen.
- Und dann die Chartsituation. Der Ausbruch über den starken Widerstand mit dem anschließenden Rücksetzer ist wie aus einem Charttechnik Lehrbuch. Ich weiß, dass nicht alle an Charttechnik glauben, aber hier dürften definitiv einige Momentumtrader in die Aktie gekommen sein.
Wie auch immer, der komplette Anstieg könnte morgen mit neuen Hiobsbotschaften pulverisiert werden.
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!: