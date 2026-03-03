BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 150 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe im Februar solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montagabend. Krones sei eine gute Aktie für 2026./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 127EUR auf Tradegate (03. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Benjamin Thielmann

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 156

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

