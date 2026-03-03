Central Phuket gibt 836 Millionen US-Dollar teure Erweiterung bekannt, um Phukets Wandel zu einem globalen Zentrum für luxuriöses Wohnen und Investitionen voranzutreiben

Durch die Erweiterung wird die Gesamtfläche des gemischt genutzten Komplexes um 40 % auf rund 500.000 Quadratmeter vergrößert. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

PHUKET, Thailand, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Central Pattana Plc., der auf den Einzelhandel spezialisierte Immobilienarm der Central Group – einem in Asien und Europa tätigen Mischkonzern mit Aktivitäten in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien und Gastgewerbe – hat eine Erweiterung des Central Phuket im Wert von rund 836 Millionen US-Dollar angekündigt und unterstreicht damit den strukturellen Wandel Phukets zu einem globalen Zentrum für luxuriöses Wohnen und Investitionen. Klicken Sie auf: https://youtu.be/yD8HS8kyGXY

Central Phuket ist seit langem als kommerzieller Ankerpunkt von Phuket etabliert und seit mehr als zwei Jahrzehnten auf einer Fläche von 44 Hektar das Herzstück der Einzelhandelswirtschaft der Insel. Die neue Investition signalisiert einen umfassenderen städtischen Wandel: von einem touristisch geprägten Resortmarkt hin zu einer ganzjährigen Küstenwirtschaft, die von Langzeitbewohnern, vermögenden Privatpersonen, Zweitwohnungskäufern und wachsenden internationalen Kapitalzuflüssen getragen wird.

Ein zentraler Bestandteil der Erweiterung ist die Entwicklung des größten kulinarischen Zentrums Phukets außerhalb von Bangkok mit einer Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern. Das Projekt wird hochwertige internationale Gastronomiekonzepte und von Michelin ausgezeichnete Restaurants einführen und damit die globale Lifestyle-Positionierung der Insel weiter stärken.

Die Entwicklung umfasst drei Kernkomponenten:

Central Phuket Floresta wird seine Luxusfläche bis zum vierten Quartal 2026 verdoppeln und Flagship-Luxusboutiquen und exklusive Markenkonzepte in dem sich entwickelnden Luxusviertel im Zentrum von Phuket zusammenführen. Das Central Phuket Festival, dessen Fertigstellung für das erste Quartal 2028 geplant ist, wird mehr als 250 Mode- und Bridge-Line-Marken beherbergen, darunter den größten ZARA-Flagship-Store Südostasiens sowie ALO, COS, H&M, LULULEMON, ORLEBAR BROWN und UNIQLO – und Phuket damit als zunehmend strategischen Einstiegspunkt für globale Marken positionieren, die in Thailand expandieren. Eine 5,5 Hektar große Attraktionszone, die im dritten Quartal 2028 fertiggestellt werden soll, wird eine eigens für Unterhaltung und Kultur konzipierte Arena bieten, die Touristen aus aller Welt anziehen soll.

Central Pattana positioniert das Projekt nicht nur als Erweiterung des Einzelhandels, sondern als zentrale städtische Infrastruktur, die die Entwicklung der Innenstadt von Phuket unterstützt. Unterstützt durch den Ausbau des Wohnungsangebots und die Erhöhung der Flughafenkapazitäten soll Central Phuket als integriertes Luxus-Ökosystem fungieren, in dem globale Marken Flagship-Stores eröffnen und institutionelles Kapital konsolidiert wird.

Bis 2028 soll das Projekt im Zentrum der Entwicklung Phukets zu einer global wettbewerbsfähigen Luxus-Küstenwirtschaft stehen.

