AKTIE IM FOKUS
Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick
- Schaeffler enttäuscht: Ausblick bleibt schwach!
- Aktien -7% auf Tradegate, fünfter Tag schwach!
- E-Mobilität schwach; Robotik-Fantasie und Leju
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen rechneten.
Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen sieben Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Ihnen droht damit der fünfte schwächere Handelstag in Folge - allerdings mit verstärktem Druck.
Analystin Vanessa Jeffriess hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Bereich der E-Mobilität. Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem erreichten Hoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint derweil bei den Papieren neuerdings wieder zu schwinden.
Daran änderte auch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics nichts, die Schaeffler am Montagnachmittag angekündigt hatte./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,78 % und einem Kurs von 9,25 auf Tradegate (03. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -11,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,11 %/0,00 % bedeutet.
Gegen die Markttendenz gegen die Analysten… einer der wenigen Werte, der in meinem Depot heute für Freude sorgt…
Moin ich finde es ziemlich erstaunlich dass Institute wie UBS Analysen rausgeben obwohl sie am preclose nicht geladen waren, dass keiner der großen meinungsbildenden Websites die uns zu kaufen oder verkaufen animieren möchten, mit keinem Wort die Bank of America Analyse mit KZ 13,00euro zitiert.
Christoph Laskawi, Deutsche Bank
Vielleicht haben wir Glück und die Korrektur prallt an der 38 Tage Linie ab.