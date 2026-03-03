    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Stabilus legen zu - Militärische Nutzung soll ausgebaut werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbörse: Stabilus +2% auf 18,58€, Tief 17,72€
    • Ausbau militärischer Anwendungen stark geplant
    • Panzer, Militär-Lkw, ballist. Systeme Sensorik
    Foto: Stabilus SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vorbörsliche Kurs von Stabilus hat am Dienstag etwas Fahrt aufgenommen. Lagen die Papiere auf Tradegate anfangs noch leicht im Minus, so betrug der Aufschlag zuletzt knapp zwei Prozent auf 18,58 Euro. Am Vortag hatte die Papiere mit 17,72 Euro ein Tief seit April vergangenen Jahres ausgelotet.

    Der Spezialist für Steuerungen von Gasfedern, Dämpfern und Antrieben will das Geschäft mit militärischen Anwendungen dieser Technik "erheblich" ausbauen. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in gepanzerten Fahrzeugen, militärischen Nutzfahrzeugen, tragbaren und plattformbasierten ballistischen Systemen, unbemannten Systemen sowie in Sensor- und Optikplattformen./bek/stk

    Stabilus

    +0,11 %
    -5,42 %
    -8,11 %
    -12,60 %
    -37,63 %
    -71,42 %
    -65,96 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (03. März 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 453,00 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +64,84 %/+141,76 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
