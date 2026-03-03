Stabilus legen zu - Militärische Nutzung soll ausgebaut werden

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (03. März 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 453,00 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +64,84 %/+141,76 % bedeutet.