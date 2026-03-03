AKTIE IM FOKUS
Stabilus legen zu - Militärische Nutzung soll ausgebaut werden
- Vorbörse: Stabilus +2% auf 18,58€, Tief 17,72€
- Ausbau militärischer Anwendungen stark geplant
- Panzer, Militär-Lkw, ballist. Systeme Sensorik
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vorbörsliche Kurs von Stabilus hat am Dienstag etwas Fahrt aufgenommen. Lagen die Papiere auf Tradegate anfangs noch leicht im Minus, so betrug der Aufschlag zuletzt knapp zwei Prozent auf 18,58 Euro. Am Vortag hatte die Papiere mit 17,72 Euro ein Tief seit April vergangenen Jahres ausgelotet.
Der Spezialist für Steuerungen von Gasfedern, Dämpfern und Antrieben will das Geschäft mit militärischen Anwendungen dieser Technik "erheblich" ausbauen. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in gepanzerten Fahrzeugen, militärischen Nutzfahrzeugen, tragbaren und plattformbasierten ballistischen Systemen, unbemannten Systemen sowie in Sensor- und Optikplattformen./bek/stk
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (03. März 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 453,00 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +64,84 %/+141,76 % bedeutet.
Nichts spricht dagegen. Der Vorstand scheint hier mitzulesen und hat deshalb gleich heute eine PM dazu herausgebracht:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20548197-eqs-news-stabilus-se-liefert-integrierte-loesungen-industrielle-automatisierung-bringt-bewaehrtes-produktportfolio-wachsenden-robotikmarkt
Man sollte es natürlich nicht überbewerten - Stabilus liefert bestimmte Teile, die im Robotikmarkt einsetzbar sind. Aber das Unternehmen entwickelt sich produktseitig weiter und das ist positiv!
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.