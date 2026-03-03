    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach Angriffen

    US-Botschaften in Golfstaaten bleiben geschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Botschaften in Kuwait und Riad geschlossen.
    • Alle Konsulartermine gestrichen;Gebäude meiden
    • USA rät Amerikanern: Region sofort verlassen!!
    Nach Angriffen - US-Botschaften in Golfstaaten bleiben geschlossen
    KUWAIT-STADT/RIAD (dpa-AFX) - Nach weiteren Eskalationen im Iran-Krieg bleibt die US-Botschaft in Kuwait vorerst geschlossen. Alle regulären und auch die dringenden Konsulartermine seien abgesagt worden, teilte die Botschaft auf X mit.

    Auch die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad bleibt heute geschlossen. Auch hier seien alle Termine abgesagt worden. Menschen in Saudi-Arabien wurden aufgerufen, die Umgebung des Botschaftsgebäudes vorerst zu meiden.

    Die Botschaft in Riad war in der Nacht von iranischen Drohnen angegriffen worden. Nach saudischen Angaben sei es zu einem Brand gekommen. Auch an der Botschaft in Kuwait soll es zu einem Brand gekommen sein.

    Angesichts des Krieges hatte das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern in der Region bereits dazu aufgerufen, diese sofort zu verlassen./arj/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
