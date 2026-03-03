UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Die Hamburger kämen nun in eine neue Umbauphase, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend nach weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnissen für 2025. Dafür spreche der Ausblick für die Consumer-Sparte. Die Aktien hält Delmas weiterhin für relativ teuer./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,79 % und einem Kurs von 93,80EUR auf Tradegate (03. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

