Chance von 108,27 Prozent p.a.!

Der DAX startet trotz der beispiellosen geopolitischen Eskalation in einer der wichtigsten ölproduzierenden Regionen der Welt ohne Panik in die neue Woche. Entscheidend ist nun, ob das Vertrauen der Märkte in eine begrenzte Eskalation auch in den kommenden Tagen Bestand hat. Für Autobauer wie BMW ist mittelfristig vor allem die Konkurrenzsituation mit China von Bedeutung. Dabei geht es nicht mehr nur um den Marktanteil in China selbst, sondern auch um chinesische Exporte auf den europäischen Markt, die für die heimischen Autobauer zunehmend bedrohlich werden. Die Divergenz zwischen dem Rückgang der Exporte und dem Anstieg der Importe zeigt sich bereits in der Handelsbilanz, da die Autoindustrie mehr als drei Viertel des gesamten deutschen Rückgangs der Exporte nach China verursacht.

Der Kursverlauf der BMW-Aktie erreichte am gestrigen Montag mit einem Rückgang auf 85,00 Euro eine bedeutende Marke. Kurzfristig wurde damit die Unterstützung bei 85,80 Euro sowie die 200-Tage-Linie getestet. Fällt der Aktienkurs nachhaltig unter diesen Bereich, öffnet sich der Weg zur nächsten Unterstützung bei 78,38 Euro. Längerfristig betrachtet hatte der Kurs am 5. November 2025, dem Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die 200-Tage-Linie überschritten. Dies deutete auf die Ausbildung eines langfristigen Aufwärtstrends hin, der aktuell infrage gestellt wird. Ohne Berücksichtigung der ökonomischen Rahmenbedingungen ist die Aussagekraft der 200-Tage-Linie jedoch begrenzt. Die ökonomische Bewertung lässt vielmehr den Schluss zu, dass der Aktienkurs bisher erstaunlich stabil verlief und eine Konsolidierung nicht unwahrscheinlich ist. Sollten dennoch die Bullen die Oberhand gewinnen, ist spätestens am Widerstand bei 101,55 Euro mit verstärktem Verkaufsdruck zu rechnen. Diese Einschätzung basiert auf der Abhängigkeit von BMW, seine Produkte weltweit erfolgreich zu verkaufen, um sinkende Gewinne und Dividenden zu vermeiden. Das US-Zollregime sowie der Marktanteilsrückgang in China sprechen eher für eine Zunahme der Volatilität. Dennoch prognostiziert der Konsens für die Jahre 2027 und 2028 steigende Gewinne beim Autobauer. Aus heutiger Sicht könnten in diesen Schätzungen jedoch strukturelle Einschnitte unzureichend berücksichtigt sein.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der BMW AG (FD573F), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.05.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 70,00 Euro auf der Unterseite und 130,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 2. März 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,20 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 108,27 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 71,38 Euro fällt oder über den Widerstand bei 127,55 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf BMW AG (Stand: 02.03.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD573F Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,00 / 8,20 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 70,00 Euro Basiswert: BMW AG obere KO-Schwelle: 130,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 85,00 Euro Laufzeit: 15.05.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 108,27 % p.a. Quelle: Société Générale

