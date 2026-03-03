BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Montagabend die Berichtssaison, nachdem die Mehrheit der europäischen Autozulieferer inzwischen Geschäftszahlen vorgelegt hat. Einige, unter anderem Aumovio, stehen aber noch aus. Von Aumovio erwartet Martin ein starkes viertes Quartal 2025. Im Jahr 2026 lebten die Gewinne wohl mehr von Kosteneffizienz als von Umsatzwachstum./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 39,70EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.



