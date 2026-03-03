Kursziel brutal gekürzt
Goldman rasiert Novo Nordisk – Milliardenhoffnungen lösen sich auf
Nach enttäuschenden Studiendaten kassiert Goldman Sachs die Prognosen radikal ein. Novo Nordisk kämpft plötzlich um sein GLP-1-Narrativ.
Goldman Sachs hat Novo Nordisk nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie deutlich heruntergestuft und löst damit eine neue Welle von Skepsis rund um die GLP-1-Zukunft des Pharmariesen aus. Die Bank senkte das Rating von "Kaufen" auf "Neutral" und kappte das Kursziel drastisch – von zuvor 400 auf nur noch 260 dänische Kronen. Analyst James Quigley begründet den Schritt mit den schwächeren Phase-3-Daten zu CagriSema, dem wichtigsten Next-Gen-Kandidaten für Adipositas und Diabetes.
Besonders gravierend fällt die Reduktion der Umsatzschätzungen aus: Goldman halbiert die erwarteten Spitzenumsätze von CagriSema von 11,8 Milliarden US-Dollar auf rund 5,2 Milliarden. Für das Adipositas-Segment sinkt die Erwartung von 7,5 auf 3 Milliarden US-Dollar, für das Diabetes-Geschäft von 4,3 auf 2,1 Milliarden. Damit korrigiert die Bank auch ihre Gesamtprognosen bis 2030 – der Umsatz im Zeitraum 2026 bis 2030 wird im Schnitt um 6 Prozent gesenkt, das operative Ergebnis um 10 Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent.
Quigley betont, dass er Novo trotz der deutlichen Kürzungen nicht zum Verkauf empfiehlt. Er sieht weiter Aufwärtspotenzial durch die mögliche Einführung der Wegovy-Pille sowie durch einen Schub bei den Absatzvolumina, sollte der US-Gesundheitssektor die Versorgung künftig stärker über Medicare öffnen. Dennoch bleibt ein zentrales Risiko bestehen: der nahende Patentablauf von Semaglutid ab 2031/32, der die Abhängigkeit von neuen Pipeline-Produkten erhöht.
An der Börse reagierte die Aktie sofort. Novo Nordisk fiel am Montag zeitweise um 1,1 Prozent auf rund 235,50 dänische Kronen – ein neues Jahrestief. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus inzwischen auf 27 Prozent, zusätzlich belastet vom verschärften Wettbewerb durch Eli Lilly, das seine eigenen GLP-1-Ambitionen aggressiv ausbaut.
Das Unternehmen setzt jedoch klare langfristige Signale. Novo Nordisk investiert mehr als 400 Millionen Euro in den Ausbau seines irischen Produktionsstandorts Athlone. Dort sollen Kapazitäten für aktuelle und zukünftige orale GLP-1-Medikamente massiv erweitert werden – eine strategische Antwort auf die globale Nachfrage, deren weiteres Wachstum das Management trotz der kurzfristigen Rückschläge weiterhin erwartet.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion