Goldman rasiert Novo Nordisk – Milliardenhoffnungen lösen sich auf

Goldman Sachs hat Novo Nordisk nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie deutlich heruntergestuft und löst damit eine neue Welle von Skepsis rund um die GLP-1-Zukunft des Pharmariesen aus. Die Bank senkte das Rating von "Kaufen" auf "Neutral" und kappte das Kursziel drastisch – von zuvor 400 auf nur noch 260 dänische Kronen. Analyst James Quigley begründet den Schritt mit den schwächeren Phase-3-Daten zu CagriSema, dem wichtigsten Next-Gen-Kandidaten für Adipositas und Diabetes.

Besonders gravierend fällt die Reduktion der Umsatzschätzungen aus: Goldman halbiert die erwarteten Spitzenumsätze von CagriSema von 11,8 Milliarden US-Dollar auf rund 5,2 Milliarden. Für das Adipositas-Segment sinkt die Erwartung von 7,5 auf 3 Milliarden US-Dollar, für das Diabetes-Geschäft von 4,3 auf 2,1 Milliarden. Damit korrigiert die Bank auch ihre Gesamtprognosen bis 2030 – der Umsatz im Zeitraum 2026 bis 2030 wird im Schnitt um 6 Prozent gesenkt, das operative Ergebnis um 10 Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent.