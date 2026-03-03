refurbed / refurbed überschreitet 3 Milliarden Euro Außenumsatz und wird ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Für Sie zusammengefasst
    • refurbed: 3 Mrd. € GMV, +40% Wachstum in12Mon.
    • Expansion in 13 Länder; nun 24 Märkte, 486Mio.
    • Kreislaufwirtschaft wird Mainstream; 445.000 t CO2!!
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    refurbed überschreitet 3 Milliarden Euro Außenumsatz und wird durch Expansion in 13 weitere europäische Länder zum geografisch größten Marktplatz für refurbished Produkte in Europa (FOTO)
    München (ots) - Erfolgsmeldung von refurbed schon im ersten Quartal des neuen Jahres - und damit auch ein Erfolg für die Kreislaufwirtschaft in Europa: refurbed hat die Marke von 3 Milliarden Euro kumuliertem Außenumsatz (GMV) überschritten - in weniger als zwölf Monaten nach Erreichen der 2-Milliarden-Marke im April 2025. Der Erfolg wird (auch) zur Expansion in dreizehn weitere europäische Märkte genutzt. Damit verdoppelt das Unternehmen seine geografische Präsenz, erreicht nun 486 Millionen Konsument:innen und ist der Online-Marktplatz mit den meisten aktiven Märkten in Europa. Zu den neuen refurbed-Märkten zählen u.a. Großbritannien, Schweiz, Frankreich, Spanien, Polen und die baltischen Staaten.

    "Refurbishment ist keine Nische mehr - für viele Kund:innen in Europa wird es zur neuen Normalität", so Peter Windischhofer, Co-Founder und CEO von refurbed. "Wir haben bewiesen, dass sich ein zirkuläres Geschäftsmodell profitabel skalieren lässt. Die 3-Milliarden-Euro-Marke und die Expansion in dreizehn neue Märkte zeigen das deutlich."

    Weniger als zwölf Monate nach dem Erreichen der 2-Milliarden-Euro-Marke wächst refurbed auf 3 Milliarden Euro Außenumsatz. Das entspricht einem jährlichen GMV-Wachstum von über 40 Prozent und unterstreicht die stark steigende Nachfrage nach refurbished Produkten in Europa: Seit Gründung vor neun Jahren hat refurbed europaweit 10 Millionen Produkte verkauft, mehr als die Hälfte der Kund:innen kaufen mehrmals bei refurbed ein.

    Die Expansion des Online-Marktplatzes, der im Februar seinen neunten Geburtstag gefeiert hat, in dreizehn weitere europäische Länder folgt auf die im November 2025 abgeschlossene jüngste Finanzierungsrunde sowie das Erreichen der Profitabilität im Vorjahr. Beides hatte die finanzielle Basis für die Skalierung des Geschäftsmodells in ganz Europa geschaffen.

    "Wir skalieren dort, wo unser Modell funktioniert - und wir wissen, dass es funktioniert."

    Im Zuge der aktuellen Expansionsphase startet refurbed in Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen, Estland, Lettland, Bulgarien, Schweiz und Luxemburg. Damit adressiert die Plattform künftig einen kombinierten Markt von 486 Millionen Konsument:innen und ist nun in insgesamt 24 europäischen Märkten aktiv.

    "Diese Expansion ist ein bewusster nächster Schritt", so Windischhofer. "Nach Erreichen der Profitabilität und Sicherung frischer Investitionen investieren wir dort, wo wir klare Nachfrage und eine funktionierende Infrastruktur sehen. Wir skalieren dort, wo unser Modell funktioniert - und wir wissen, dass es funktioniert."

    Der zeitgleiche Start in dreizehn Ländern erfolgt auf Grundlage einer datengetriebenen Markteintrittsstrategie mit Fokus auf klare Nachfrage, stabile Angebotsstrukturen und langfristige Wertschöpfung. Starke Premium-Markenpartnerschaften, die refurbed bereits in den vergangenen Jahren in den bisherigen Märkten erfolgreich etabliert hat, begleiten die Expansion.

    3 Milliarden Euro Außenumsatz: Refurbishment ist endgültig Mainstream

    Die Beschleunigung von 2 auf 3 Milliarden Euro GMV in weniger als einem Jahr zeigt nicht nur das erfolgreiche Geschäftsmodell von refurbed, sondern markiert einen Wendepunkt für die Kreislaufwirtschaft in Europa: Sie belegt das stark wachsende Vertrauen der Konsument:innen und die zunehmende Wettbewerbsstärke von refurbished Produkten gegenüber dem Neukauf.

    "Wir erleben eine strukturelle Veränderung im Konsumverhalten", sagt Kilian Kaminski, Co-Founder von refurbed. "Nachhaltiges Wachstum ist kein Gegensatz zu wirtschaftlichem Erfolg. Die Kreislaufwirtschaft wird zum Mainstream - und Europa hat die Chance, global zu zeigen, dass Profitabilität und Nachhaltigkeit zusammengehen."

    Bis heute hat refurbed durch den Verkauf von refurbished Produkten im Vergleich zum Neukauf zur Einsparung von 445.000 Tonnen CO2 beigetragen - durch die Expansion und das starke Wachstum wird sich dieser Betrag bald auch exponentiell vergrößert haben.

    Premium-Segment treibt Wachstum bei refurbed an

    Bei refurbed wächste dabei vor allem das Premium-Segment überproportional - in den vergangenen 12 Monaten um +113 % bei den Bestellungen und +90 % beim Anteil am GMV.

    Marken wie Dyson oder Kärcher bauen ihre Verfügbarkeit auf dem Online-Marktplatz aus. Apple-, Samsung- und Google-Produkte gewinnen weiterhin an Dynamik im Bereich Consumer Electronics und werden in immer größeren Mengen nachgefragt.

    Zudem erweiterte refurbed sein Sortiment in zusätzliche Kategorien wie Kids & Baby in Deutschland und Österreich, Sport sowie Home & Garden, sodass für alle Bereiche des Lebens professionell generalüberholte Produkte eingesetzt werden können.

    Pressekontakt:

    THE MARIA AGENCY
    Maria Pinzger & Marlies Hebler
    Franz-Joseph-Straße 48
    80801 München
    +49 89 45 248 480
    mailto:refurbed@the-maria-agency.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133676/6227508 OTS: refurbed






