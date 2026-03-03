Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Unternehmen der Schwarz Gruppe ...

- Erfolgreiches Hypercash-Konzept mit großem Potenzial für Rumänien und weitere europäische Märkte - Ausbau der Präsenz und weitere Expansion in Rumänien

Mit der Zustimmung der rumänischen Wettbewerbsbehörde wird La Cocos durch die erfolgreiche Mehrheitsübernahme ein Unternehmen der Schwarz Gruppe. Diese strategische Akquisition ist ein entscheidender Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit im wichtigen rumänischen Markt langfristig zu sichern und die Präsenz der Unternehmen der Schwarz Gruppe in Rumänien auszubauen. Das Konzept des Unternehmens soll auch in anderen europäischen Ländern etabliert werden.



Fortsetzung des Erfolgskonzepts



La Cocos verfolgt ein sogenanntes Hypercash-Konzept mit innovativen Ansätzen für den Einzelhandel. Es zeichnet sich durch große Verkaufsflächen und ein fokussiertes Produktsortiment von rund 12.000 Artikeln aus. Die funktionale Warenpräsentation ermöglicht es La Cocos, Betriebskosten zu minimieren und diese Einsparungen in Form niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben. Das macht das Angebot sowohl für private Haushalte als auch für Kleinunternehmen attraktiv. Durch gestaffelte Rabatte je nach Abnahmemenge spricht das Konzept besonders preissensible Kunden an.



Das Hypercash-Modell soll gemeinsam mit dem aktuellen Management innerhalb Rumäniens ausgebaut werden. Auch die Filialmitarbeiter werden nach der Übernahme im Unternehmen beschäftigt bleiben.



Christian Groh, Vorstandsvorsitzender Schwarz Corporate Solutions, erklärt: "Wir sind überzeugt von der rumänischen Identität und der Stärke von La Cocos. Daher wird La Cocos als eigenständiges Unternehmen fortgeführt. Durch künftige Investitionen werden wir unsere Marktposition festigen und La Cocos für die Zukunft erfolgreich aufstellen. Darüber hinaus haben wir auch die internationale Expansion mit dem Hypercash-Geschäftsmodell im Blick."

Investitionen und sichere Arbeitsplätze durch Expansion

"Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe eröffnet uns neue Perspektiven für Wachstum und Weiterentwicklung", sagt Iulian Nica, Geschäftsführer von La Cocos. "Gemeinsam können wir die Expansion von La Cocos beschleunigen. Damit profitieren Kunden in weiteren Regionen Rumäniens von unserem Angebot, während wir gleichzeitig die Wirtschaft des Landes durch unsere Investitionen stärken."



Die Expansion bedeutet signifikante Investitionen in die rumänische Wirtschaft. Durch die Erschließung neuer Standorte und zusätzliche Filialeröffnungen schafft La Cocos sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze - sowohl direkt in den Filialen und der Verwaltung als auch indirekt bei Lieferanten und Dienstleistern. Noch in diesem Jahr sollen die nächsten Filialen eröffnen.



Neben dem Wachstum in Rumänien steht auch die internationale Expansion mit dem Hypercash-Modell im Fokus. Dieses Konzept bietet großes Potenzial für andere europäische Märkte und soll daher auch in anderen Ländern etabliert werden.

Weitere Informationen



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.gruppe.schwarz und http://www.la-cocos.com .



Über La Cocos



La Cocos ist ein rumänischer Einzelhändler, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 erfolgreich im Hypercash-Segment etabliert hat. Das Unternehmen betreibt derzeit sieben Filialen in Rumänien und beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter. Im Jahr 2025 erzielte La Cocos einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Das erfolgreiche Konzept von La Cocos soll in den kommenden Jahren in Rumänien weiter ausgebaut werden. La Cocos ist Teil der Unternehmen der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören.



Über die Schwarz Gruppe



Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.



Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.



Pressekontakt:



Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG

Telefon 07132 30-788600

mailto:presse@mail.schwarz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6227511 OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG



