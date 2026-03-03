    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Witkoff

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran prahlte mit elf Atombomben in Reichweite

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran kontrolliert 460kg 60% Uran, genug für 11
    • Behauptet: 460kg 60% Uran, schnell waffenfähig.
    • USA boten zehn Jahre Aussetzung; Iran lehnte ab
    Witkoff - Iran prahlte mit elf Atombomben in Reichweite
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Noch während der Atomverhandlungen mit den USA hat sich der Iran nach Darstellung Washingtons gerühmt, genug hochangereichertes Uran für elf Atombomben zu besitzen. Dies berichtet der US-Sondergesandte Steve Witkoff nun in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

    "Beide iranischen Unterhändler sagten ganz offen und ohne Scham, dass sie 460 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran kontrollierten und sich bewusst seien, dass damit elf Atombomben hergestellt werden könnten", berichtete Witkoff. "Sie waren stolz darauf, dass sie alle möglichen Kontrollmechanismen umgangen hatten, um an einen Punkt zu gelangen, an dem sie elf Atombomben hätten herstellen können."

    Witkoff hatte zusammen mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, die inzwischen gescheiterten Atomverhandlungen für die US-Seite geführt. Seit Samstag greifen die USA und Israel Ziele im Iran an. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf die Golfregion.

    Waffenfähiges Uran binnen weniger Tage möglich

    Gleich zu Beginn der Gespräche habe Teheran auf sein "unveräußerliches Recht" zur Anreicherung seines Kernbrennstoffs bestanden, berichtete Witkoff. Er und Kushner hätten entgegnet, der US-Präsident habe das Recht, den Iran daran zu hindern. Witkoff bekräftigte seine Behauptung, dass sich Irans hochangereichertes Uran binnen sieben bis zehn Tagen zu waffenfähigem Material hätte weiter anreichern lassen können.

    Bereits im Sommer 2025 hatte Israel Ziele im Iran bombardiert. Teheran feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel. Die USA griffen gut eine Woche später ein und bombardierten im Militäreinsatz "Mitternachtshammer" Anreicherungsanlagen in Natans und Fordo sowie eine Atomeinrichtung in Isfahan. Trump sprach damals von einer völligen Zerstörung der Anlagen.

    Teheran lehnte US-Angebot ab

    Witkoff beschrieb die jüngsten, erfolglosen Bemühungen um ein Abkommen: Trump habe ihn und Kushner zu den Gesprächen mit den Iranern geschickt, "um festzustellen, ob sie ernsthaft an einem Abkommen interessiert waren". Die USA hätten Teheran eine zehnjährige, vollständige Aussetzung der Urananreicherung vorgeschlagen. "Sie lehnten ab. Das zeigte uns in diesem Moment, dass sie nicht die Absicht hatten, etwas anderes zu tun als die Anreicherung fortzusetzen, mit dem Ziel einer Bewaffnung."

    Details zu dem US-Angebot nannte Witkoff nicht. "Wir sind dort hineingegangen und haben versucht, mit ihnen ein faires Abkommen zu schließen". Doch spätestens am Ende des zweiten Treffens sei klar gewesen, dass das unmöglich sei./ddo/DP/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Witkoff Iran prahlte mit elf Atombomben in Reichweite Noch während der Atomverhandlungen mit den USA hat sich der Iran nach Darstellung Washingtons gerühmt, genug hochangereichertes Uran für elf Atombomben zu besitzen. Dies berichtet der US-Sondergesandte Steve Witkoff nun in einem Interview mit dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     