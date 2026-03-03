BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Er habe zwar mit einem schwachen Ausblick gerechnet, aber nicht mit einem derart schwachen, schrieb Warren Ackerman am Dienstag nach Geschäftszahlen. Nivea habe 2025 nicht überzeugt, und es gebe im Turnaround noch viel Arbeit in einem schwachen Umfeld für Körperpflegeprodukte. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde die operativen Sorgen wohl kaum zerstreuen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,99 % und einem Kurs von 91,66EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 112
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
