BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Er habe zwar mit einem schwachen Ausblick gerechnet, aber nicht mit einem derart schwachen, schrieb Warren Ackerman am Dienstag nach Geschäftszahlen. Nivea habe 2025 nicht überzeugt, und es gebe im Turnaround noch viel Arbeit in einem schwachen Umfeld für Körperpflegeprodukte. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde die operativen Sorgen wohl kaum zerstreuen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,99 % und einem Kurs von 91,66EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

