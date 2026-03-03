JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen erfüllt, die Auftragslage sei stark, schrieb Constantin Hesse am Dienstag nach den Zahlen. Die Zielspannen für 2026 seien aber ungewöhnlich breit, das könne kurzfristig für Verunsicherung sorgen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

