    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen erfüllt, die Auftragslage sei stark, schrieb Constantin Hesse am Dienstag nach den Zahlen. Die Zielspannen für 2026 seien aber ungewöhnlich breit, das könne kurzfristig für Verunsicherung sorgen./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



