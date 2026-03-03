BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 194 Euro auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 173,5EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 194

Kursziel alt: 194

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



