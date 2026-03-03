    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    AfD-Chef kritisiert Angriffe auf Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • verurteilt US/Israel-Angriffe; zivile Opfer!!!
    • warnt: Trump wird jetzt Kriegspräsident werden
    • warnt: Benzinpreise steigen; Flüchtlingswellen
    AfD-Chef kritisiert Angriffe auf Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chef Tino Chrupalla hat die Angriffe der USA und Israels auf den Iran kritisiert. "Ich feiere nicht Raketenangriffe, egal auf welches Land und von wem sie kommen. Das kann man nicht feiern, weil immer Zivilisten getötet werden und das kann man nur verurteilen", sagte Chrupalla in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart".

    "Wenn man aktuell die Bilder sieht, muss man sich ja wirklich auch die Frage stellen, ist das am Ende auch für Israel ein gutes Ausgehen und das kann nicht im deutschen und auch nicht im europäischen Interesse sein."

    Chrupalla war zu Äußerungen des außenpolitischen Sprechers der AfD-Fraktion Markus Frohnmaier gefragt worden. Der hatte unter anderem erklärt: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe "mit chirurgischer Präzision und klarer Zielorientierung gehandelt, mit einem begrenzten Vorgehen, das auf die Ausschaltung der sicherheitsrelevanten Schaltstellen des Regimes zielte".

    Chrupalla kritisiert Trump

    Der AfD-Chef kritisierte auch Trump. Der sei als Friedenspräsident gestartet, am Ende werde er als Kriegspräsident enden, sagte Chrupalla. "Will er das? Das muss er dann auch seinen Wählern erklären, vor allen Dingen, wenn diese Angriffe und auch diese Kriegsführung keinen Erfolg hat".

    Er fügte mit Blick auf die Situation in der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus hinzu, man müsse auch über steigende Benzin- und Gaspreise reden. Das werde Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und für die Bevölkerung haben. Er warnte zudem vor Flüchtlingsströmen Richtung Europa und Deutschland, "wenn die Bombardements weiter anhalten"./jr/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
