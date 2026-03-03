JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich sei in erster Linie die Sparte E-Mobility./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,70 % und einem Kurs von 8,255EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
