    Schaeffler Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 03.03.2026

    Am 03.03.2026 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um -17,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Sie fällt um -17,09 % auf 8,2950. Die Talfahrt der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,2950, mit einem Minus von -17,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Schaeffler-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,80 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -20,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,75 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,27 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,94 %
    1 Monat -17,57 %
    3 Monate +41,80 %
    1 Jahr +106,89 %

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,12 Mrd.EUR € wert.

    Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick


    Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit …

    JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich …

    Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025


    EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 03.03.2026 / 08:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schaeffler veröffentlicht …

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -18,89 %
    -21,70 %
    -15,02 %
    +44,04 %
    +109,31 %
    +43,22 %
    +39,75 %
    -32,48 %
    -41,89 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
