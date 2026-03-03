Schaeffler Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 03.03.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Schaeffler-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,80 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Sie fällt um -17,09 % auf 8,2950€. Die Talfahrt der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,2950€, mit einem Minus von -17,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -20,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,75 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,27 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,94 % 1 Monat -17,57 % 3 Monate +41,80 % 1 Jahr +106,89 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,12 Mrd.EUR € wert.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich …

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 03.03.2026 / 08:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schaeffler veröffentlicht …

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.