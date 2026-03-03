Autozulieferer Stabilus will Geschäft mit der Rüstungsindustrie ankurbeln
- Stabilus baut Rüstungsgeschäft aus, Umsatz x3.
- Aufträge bis 200 Mio€ in fünf Jahren möglich..
- Wachsende Nachfrage für Dämpfung und Aktuatorik
KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus reagiert auf die anhaltende Absatzschwäche in der Autobranche mit einem Ausbau des Geschäfts mit der Rüstungsindustrie. Bei militärischen Anwendungen erwartet der SDax -Konzern bis 2030 mindestens eine Verdreifachung des Umsatzes, wie er am Dienstag anlässlich eines Messeauftritts mitteilte. Dazu hält das Unternehmen binnen fünf Jahren Aufträge und Abrufe im Volumen von rund 200 Millionen Euro für möglich, die durch rein militärische und sogenannte Dual-Use-Anwendungen - also solche, die sowohl für den Verteidigungs- als auch für den zivilen Bereich geeignet sind - gewonnen werden könnten.
Bereits aktuell verzeichne Stabilus insbesondere im Geschäft mit Dämpfungslösungen und Technologien für präzise Bewegungssteuerung (Aktuatorik) für sicherheitsrelevante Anwendungen eine deutlich steigende Nachfrage, hieß es weiter. In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen nicht näher genannte namhafte internationale Hersteller als Abnehmer gewinnen können. Solche Technologien dürften "im sicherheitsrelevanten Umfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagte Konzernchef Michael Büchsner.
Stabilus leidet seit geraumer Zeit unter der mauen Konjunktur und der Schwäche der Autoindustrie. Mit Blick auf den Verteidigungsbereich will sich der Konzern nun eigenen Angaben zufolge als Technologiepartner für Energieabsorption, Schwingungsisolierung und sichere Bewegungsabläufe in komplexen Systemen positionieren.
Das Unternehmen hat unter anderem Vibrations-, Rückstoß- und Bewegungssteuerungstechnologien im Portfolio, die es am Dienstag im Rahmen der Fachmesse Enforce Tac präsentiert. Diese könnten beispielsweise in gepanzerten Fahrzeugen und militärischen Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen, aber auch in bestimmten ballistischen Systeme und Sensor- und Optikplattformen. Auch ergonomische Sitz- und Zugangslösungen seien ein Anwendungsbereich./tav/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 17.468 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -8,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 436,70 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +69,49 %/+148,59 % bedeutet.
Positiv, dass verschiedene Standbeine hinzukommen. Da kommt wieder ein wenig Wachstumsphantasie auf...
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.