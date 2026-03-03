Autozulieferer Stabilus will Geschäft mit der Rüstungsindustrie ankurbeln

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus reagiert auf die anhaltende Absatzschwäche in der Autobranche mit einem Ausbau des Geschäfts mit der Rüstungsindustrie. Bei militärischen Anwendungen erwartet der SDax -Konzern bis 2030 mindestens eine Verdreifachung des Umsatzes, wie er am Dienstag anlässlich eines Messeauftritts mitteilte. Dazu hält das Unternehmen binnen fünf Jahren Aufträge und Abrufe im Volumen von rund 200 Millionen Euro für möglich, die durch rein militärische und sogenannte Dual-Use-Anwendungen - also solche, die sowohl für den Verteidigungs- als auch für den zivilen Bereich geeignet sind - gewonnen werden könnten.

Bereits aktuell verzeichne Stabilus insbesondere im Geschäft mit Dämpfungslösungen und Technologien für präzise Bewegungssteuerung (Aktuatorik) für sicherheitsrelevante Anwendungen eine deutlich steigende Nachfrage, hieß es weiter. In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen nicht näher genannte namhafte internationale Hersteller als Abnehmer gewinnen können. Solche Technologien dürften "im sicherheitsrelevanten Umfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagte Konzernchef Michael Büchsner.