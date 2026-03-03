    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    Autozulieferer Stabilus will Geschäft mit der Rüstungsindustrie ankurbeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus baut Rüstungsgeschäft aus, Umsatz x3.
    • Aufträge bis 200 Mio€ in fünf Jahren möglich..
    • Wachsende Nachfrage für Dämpfung und Aktuatorik
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus reagiert auf die anhaltende Absatzschwäche in der Autobranche mit einem Ausbau des Geschäfts mit der Rüstungsindustrie. Bei militärischen Anwendungen erwartet der SDax -Konzern bis 2030 mindestens eine Verdreifachung des Umsatzes, wie er am Dienstag anlässlich eines Messeauftritts mitteilte. Dazu hält das Unternehmen binnen fünf Jahren Aufträge und Abrufe im Volumen von rund 200 Millionen Euro für möglich, die durch rein militärische und sogenannte Dual-Use-Anwendungen - also solche, die sowohl für den Verteidigungs- als auch für den zivilen Bereich geeignet sind - gewonnen werden könnten.

    Bereits aktuell verzeichne Stabilus insbesondere im Geschäft mit Dämpfungslösungen und Technologien für präzise Bewegungssteuerung (Aktuatorik) für sicherheitsrelevante Anwendungen eine deutlich steigende Nachfrage, hieß es weiter. In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen nicht näher genannte namhafte internationale Hersteller als Abnehmer gewinnen können. Solche Technologien dürften "im sicherheitsrelevanten Umfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagte Konzernchef Michael Büchsner.

    Stabilus leidet seit geraumer Zeit unter der mauen Konjunktur und der Schwäche der Autoindustrie. Mit Blick auf den Verteidigungsbereich will sich der Konzern nun eigenen Angaben zufolge als Technologiepartner für Energieabsorption, Schwingungsisolierung und sichere Bewegungsabläufe in komplexen Systemen positionieren.

    Das Unternehmen hat unter anderem Vibrations-, Rückstoß- und Bewegungssteuerungstechnologien im Portfolio, die es am Dienstag im Rahmen der Fachmesse Enforce Tac präsentiert. Diese könnten beispielsweise in gepanzerten Fahrzeugen und militärischen Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen, aber auch in bestimmten ballistischen Systeme und Sensor- und Optikplattformen. Auch ergonomische Sitz- und Zugangslösungen seien ein Anwendungsbereich./tav/mne/mis

    Stabilus

    -2,64 %
    -8,13 %
    -10,74 %
    -15,29 %
    -37,63 %
    -71,42 %
    -66,89 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 17.468 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -8,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 436,70 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +69,49 %/+148,59 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
