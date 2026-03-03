    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax startet deutlich im Minus - Fokus weiter auf dem Iran-Krieg

    Wirtschaft - Dax startet deutlich im Minus - Fokus weiter auf dem Iran-Krieg
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen erneut mit kräftigen Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.085 Punkten berechnet, und damit 2,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten FMC, die Deutsche Börse und Qiagen, am Ende Beiersdorf, RWE und Bayer.

    Der Krieg im Iran dominiert weiterhin das Geschehen an den Börsen. "Beim Dax war der Handelsumsatz gestern etwa 25 Prozent höher als an einem normalen Handelstag", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Auch das unterstreiche die eher moderate Reaktion der Anleger. "Nur vereinzelt haben Investoren ihre Aktien abgestoßen."

    Für die Börsen bleibe der Ölpreis die entscheidende Variable in diesem Konflikt, fügte der Experte hinzu. "Ein längere Zeit hoher Ölpreis kann die Weltwirtschaft empfindlich schädigen. Und damit hat der Ölpreis das Potenzial, auch am Aktienmarkt für weit größere Verluste zu sorgen, als wir sie bisher gesehen haben."

    "Der Dax befindet sich in einer spannenden Situation. Die 25.000 bleibt auch nach dem gestrigen Kursrutsch in Reichweite", so Altmann. Gleichzeitig rücke von unten her die technisch so wichtige 200-Tage-Linie immer näher. Aktuell verläuft diese bei 24.176 Punkten. "Viele Anleger und auch viele technische Modelle orientieren sich bei ihren Entscheidungen an der 200-Tage-Linie. Ein Unterschreiten könnte weitere Verkäufe nach sich ziehen."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1636 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8594 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 80,78 US-Dollar; das waren 3,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax startet deutlich im Minus - Fokus weiter auf dem Iran-Krieg Der Dax ist am Dienstagmorgen erneut mit kräftigen Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.085 Punkten berechnet, und damit 2,2 Prozent unter dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     